Billeder: Rekordtid og sambadans ved slottet

Skoleåret er netop startet på Sjælsølund, og i år har skolen tiltrukket to elever i den absolutte fodboldtop. Det er Joachim Rothmann, der spiller på U17 landsholdet og er angriber i FC Nordsjælland, og Rasmus From, som er målmand for FC Nordsjællands U17 hold. For at give eleverne de bedste betingelser har skolen også ansat tidligere U17 landsholdstræner Jan Michaelsen.

- Jan Michaelsen bliver et supplement til et i forvejen stærkt trænerhold på fodboldlinjen. Vi har gennem årene bygget op for at blive attraktive for de næstbedste unge spillere, og nu er vi tilsyneladende dér, hvor vi tiltrækker de allerbedste spillere, og så skal de selvfølgelig også have de bedste betingelser. Vi ansætter ikke Jan (Michaelsen, red.) fordi de nuværende trænere ikke kan klare det, men fordi det er en del af en udviklingsplan, hvor vi skal være toptunede til at kunne rumme eliten. Han kan give råd og vejledning om, hvordan vi giver eliten de bedste kår og samtidig være med på banen, siger forstander Jens Nissen.

Jens Nissen mener også, at efterskolen har noget at tilbyde de fodboldklubber, som har spillere gående på skolen.

- Mads (Holm-Hansen, cheftræner på fodboldlinjen, red.) og Jan Michaelsen kan med deres faglige viden lave en god plan sammen med klubberne, og det er ret unikt, siger Jens Nissen.

Derudover mener han, at man skal tænke på eleverne og fodboldspillerne som hele mennesker, og her kan efterskolen i høj grad bidrage.

Himlen var skyfri og solen skarp, da de sidste både lørdag formiddag ankom til Hornbæk Havn forud for dagens øvelsesrace. Store telte var slået op, både på havnen og på stranden, og det vrimlede med forventningsfulde sejlere, iført shorts, poloer og solbriller.

Langs den til lejligheden nybyggede bro, hvor de deltagende sejlere var i gang med at klargøre deres både, kunne man overhøre samtaler på flere forskellige udenlandske sprog. I den anden ende af havnen holdt flere biler med både på deres trailere i kø, mens en kran var i gang med at hejse en båd op, så den kunne komme ned i vandet. Stemningen var præget af spænding og store forventninger til de kommende syv dages kapsejlads.

Lørdagens øvelsesrace måtte udskydes til eftermiddagen, da trafikken havde forsinket flere både. Det ødelagde dog ikke humøret for kapsejladsens arrangør, Julian Isherwood.

- Vi er utroligt glade for at se så mange både. Vi har deltagende både fra 15 forskellige lande, herunder Japan, Hong Kong og De Forenede Arabiske Emirater. Det er første gang nogensinde, at Dragon Gold Cup er i Hornbæk, og kun anden gang, at det bliver afholdt i Danmark. Prestigemæssigt er Dragon Gold Cup på niveauet lige under de olympiske lege, siger Julian Isherwood.

Af Joram Gregers Menzer

En mandlig motorcyklist på 46 år kom lørdag slemt til skade, da han påkørte en traktor, oplyser Nordsjællands Politi. Motorcyklisten blev kørt med politieskorte til Rigshospitalet i København, hvor han blev indlagt på traume-afdelingen. Ved uheldet, der skete omkring klokken 10.30 på Gurrevej i Kvistgård, røg der også dele fra motorcyklen over på en modkørende bil, som fik skader på forruden.

Af Joram Gregers Menzer

Plakater på stranden og opslag på Facebook får ikke efterforskerne på Nordsjællands Politi til at ændre opfattelse om baggrunden for, at der 11. juli i år blev fundet en død 25-årig mand ude i vandet i Tisvildeleje, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det er en tragisk sag, og det er meget forståeligt, at forældrene har en række spørgsmål, som de vil have svar på. Men i politiet er vi sikker på, at vores konklusion er rigtigt. Der er tale om et selvmord, sådan lyder kommentaren fra kriminalassistent Kent Rømer, Nordsjællands Politi.

Samme kommentar kom han med to dage efter, at livredderen på Tisvildeleje Strand havde været med til at bjerge liget af den 25-årige. Når Kent Rømer nu gentager konklusionen, skyldes det, at den afdødes far har hængt plakater op flere steder i strandområdet. Her efterlyser han vidner, der kan fortælle mere om sønnens færden den aften og nat, hvor han formentlig døde.

På plakaterne, der nu også eksisterer som opslag på Facebook, fortælles, at sønnen befandt sig på Hillerød Station onsdag den 6. juli fra klokken 23:07 til 23:43, og at han steg ind i Lokaltoget, der afgik 23:51 mod Tisvildeleje Station, og at han steg af klokken 00:21. Det vides også, at det armbåndsur, som han blev fundet med på armen, gik i stå samme nat klokken 01:05.

Faren til den afdøde efterlyser på plakaten folk, der kan have set den 25-årige på stationen i Hillerød, eller i toget mellem Hillerød og Tisvildeleje, eller på turen gennem Tisvildeleje, eller på den store parkeringsplads.

Vægtlodder om livet

Da afdøde blev fundet i vandet, var der bundet to vægtlodder på i alt 15 kilo fast til kroppen med et sjippetov. - Efter, at plakaterne er sat op, har vi vurderet vores materiale endnu en gang, og vi holder fast i, at vores konklusion er rigtig, siger Kent Rømer.

Frederiksborg Amts Avis har talt med den 25-åriges far. Han oplyser, at sønnen ham bekendt ikke havde venner eller bekendte i Tisvilde-området. Han siger også, at han på nuværende tidspunkt ikke ønsker at tale med pressen om sagen.