Billeder: På tur i dronningens reserverede have

- Velkommen i dronningens baghave. Som I kan se, er der et helt andet niveau af detalje herinde i forhold til resten af haven. Det vrimler også med statuer, som har historie og symbolik bag sig. For eksempel Kleopatra, der er ved at begå selvmord med en giftslange. I 1700-tallet fungerede den barokke have som underholdning for hoffet. Den var lukket af i sektioner, så man blev overvældet og overrasket, når man nåede til en ny sektion. Heroppefra kan I for eksempel kun se græs og træer, når I kigger den vej. Men lad os gå derned, og se om, den ønskede overraskelse fra 1700-tallet stadig virker, siger Asbjørn Kromann, da rundturen når til dronningens private have.