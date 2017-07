Se billedserie I denne uge har Nordsjællands Fjernstyringsklub haft sommerferieaktiviteter - og der er blevet lavet mange flotte loop og repareret mange droner... Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Ny hobby er i luften med raketfart

Fredensborg - 28. juli 2017 kl. 11:06 Af AF Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med hjælp fra kommunen har Nordsjællands Fjernstyringsklub investeret i udstyret til at håndtere de hurtiggående droner, og der er uddannet et par instruktører - nu spirer interessen hos de unge, der gerne vil prøve at flyve.

Denne uge har Nordsjællands Fjernstyringsklub holdt sin anden uge med sommerferieaktiviteter, og det er en venlig og begejstret formand for klubben, der viser rundt.

- Lav en elevator, opfordrer Preben Juel Andersen en af de unge, Henrik, der straks sender sin drone højt til vejrs, næsten lodret, i løbet af et sekund.

I minutterne inden er det syriske Tarek på 14 år, der bliver opfordret til at lave et loop, og det udfører han straks med den noget billigere, men også effektive grønne drone, købt for 399 kroner. Droner falder i pris i øjeblikket,

På græsset står nogle store halvbuer, som dronerne skal flyve igennem, når børnene øver sig. Trods vindpust ser det flot ud, når dronerne dykker ned for at komme ind under buerne, og enkelte gange rammer de jorden. Sådan er det, og de frivilige er forberedte.

- Kommunens støtte herude er vi meget glade for, og vi håber, at vi med ungdomsafdelingen og aktiviteterne for de unge kan give lidt igen, forklarer Preben Juel Andersen og tilføjer:

- Droneflyvning vil vi se mere til, det er stadig kun i sin vorden.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag den 28. juli.