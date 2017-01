Se billedserie Gilwell-hytten, som Ole Lumholt står foran, har en pragtfuld historie og ligger et centralt sted, når man skal fortælle om spejderbevægelsen i Danmark. Fra begyndelsen af marts kan spejdere igen leje sig ind i hytten, der blev bygget i 1934. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: En hemmelig gang og jøder i skjul

Fredensborg - 25. januar 2017 kl. 17:00 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et skud. En salve fra et maskingevær! Hvorfra kom lyden? Hvis man under Anden Verdenskrig stod på en gård nær grusgravene ved Store Dam var det umuligt at sige.

Spejderne havde nemlig folk rundt på gårdene for at lytte, og de fortalte, at skudstøjen var svær at stedplacere. I nærheden lå Gilwell-hytten, der blev brugt af modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig.

- Egentlig var det ikke spejderbevægelsen, fordi den sørgede for at holde sig neutral under krigen, og det var nok grunden til, at spejderbevægelsen kunne fungere som dække for modstandskamp. Spejderne var jo handlekraftige unge mænd, og de meldte sig til modstandsbevægelsen i stor stil. Hyttevagten i Gilwell-hytten, Vilhelm Andersen, var i modstandsbevægelsen, fortæller Ole Lumholt fra De Gule Spejdere.

- Da jødeforfølgelserne kom til Danmark, var det for mange et signal til handling, og Gilwell-hytten blev brugt til at skjule jøder, hvis de havde behov for at komme til hægterne, inden de kom med båd til Sverige, siger han og tilføjer:

- Der går historier om, at der var en hemmelig gang under jorden fra hytten til et skur ude i skoven, så jøderne kunne flygte, hvis tyskerne kom. Men vi har nu ikke fundet spor af en hemmelig gang ...

I øjeblikket er spejderne er i gang med at genskabe den legendariske Gilwell-hytten. Historierne er intakte, men de gamle klenodier fra berejste spejdere er forsvundet.

En af de bedste historier lyder:

De to spejdere havde travlt den nat i 1934, hvor de gravede prøvehuller til kælderen under Gilwell-hytten ved Store Dam nord for Hørsholm. Spaderne fjernede græs og rødder hele to steder, fordi spejderne var uenige om, hvor hytten skulle ligge.

Enten skulle hytten ligge ved skovgærdet eller ved en lille dam, der hedder Kanindammen. Èn ting var spejderne dog enige om. Der skulle være kælder under køkkenet. Til sidst udstak spejderlederen Jens Hvass en ordre: Grav to huller - i morgen ser vi, hvilket hul, der er mest tørt.

- Da det blev morgen, var begge huller lige tørre, og de to spejdere orkede ikke at diskutere mere. De tog et par spandfulde vand og hældte i det ene hul, og da Jens Hvass kom, kiggede han i det ene hul og sagde »Her er vådt, vi må bygge ved skoven«. Det var ellers ikke det sted, han selv ville bygge, griner Ole Lumholt, der er leder af Klokkekilde Roverklan og aktiv i De Gule Spejderes Museum.

I flere årtier har Gilwell-hytten været fyldt med gamle lædersofaer, reoler fra Ikea og plastikkasser. Hytten og de pragtfulde omgivelser har været brugt til skovbørnehave.

Nu har Klokkekilde Roverklan under De Gule Spejdere overtaget ansvaret for Gilwell-hytten, der har været tæt på at glide ud i glemslen i spejdernes historie.

- Vi er i færd med at prøve at genskabe hytten, som den så ud engang. Og vi har ingen effekter fra dengang, så hvis folk har ting liggende fra hytten eller billeder af livet i hytten, er vi meget interesserede i at høre fra dem. Det er vores ønske at spejderhytten skal have en helt enestående atmosfære, siger Ole Lumholt.

Hvis man har gamle effekter fra hytten eller billedmateriale, kan Ole Lumholt kontaktes på telefon 2298 5247.

n Når man står foran Gilwell-hytten mellem Hørsholm og Karlebo, kan man skimte Store Dam mellem træerne.

n Engang lå Store Donse Krudtværk i området, og behovet for vandkraft førte til byggeriet af den dæmning, der har skabt søerne i området.

n I begyndelsen af 1900-tallet var jorden ejet af bønderne fra den nærliggende landsby, Gunderød. Kvæget fik lov til at græsse ned til søerne.

n Da Hans Hartvig-Møller opkøbte jorden i 1927, blev vejen banet for spejderbevægelsen. Hans Hartvig-Møller startede i 1909 den første spejdertrop i Danmark.

n Gilwell-hytten blev bygget i 1934 og bruges nu igen af De Gule Spejdere, der lægger vægt på, at tropper ledes af unge spejdere - ikke voksenledere.