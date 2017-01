Se billedserie Ronald Larsen fortalte i en erindringsbog om sine mange år som gæstgiver . Her med Fredensborg Slot som baggrund.

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Dengang det gik godt på Store Kro Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Dengang det gik godt på Store Kro

Fredensborg - 03. januar 2017 kl. 14:16 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien om Store Kro drejer sig ofte om dårlig økonomi og konkurser. I 20 år under Ronald Larsen havde kroen dog en storhedstid.

Men tiden var også en anden - og det kan man opleve ved at læse i bogen »Den gamle gæstgiver fortæller«. Ronald Larsen og hustruen havde været med til at opstarte Hotel Europa i København og drevet DSB færgerestauranter i fire år op til 1960, hvor de købte Fredensborg Store Kro af den aldrende Frantz Christensen. Med sig bragte de perfektionisme og økonomisk forstand.

Det skete ofte i de år, at gæster kom for at bestille et selskab til blot 8-10 personer og undskyldte det lille antal. Hver gang forsikrede Ronald Larsen, at små selskaber var lige så velkomne på Store Kro som de store selskaber, og at kroen ville gøre sit bedst for, at den lille fest blev lige så vellykket som den store.

For - som Ronald Larsen skriver - hoteldrift og restaurationsdrift er ikke som at sælge møbler, som man kan bytte, hvis man har solgt noget med en fejl. En fest kan ikke gentages. Da prinsesse Benedikte blev gift med prins Richard af Berleburg stod Store Kro for at servere et koldt bord på bryllupsdagen, og det var med fine islandske sild, fersk røget Bornholmerlaks, friske krebs fløjet hertil fra Tyrkiet, slikasparges fra Marokko, helstegt pattegris og mange franske oste af hensyn til de franske gæster. Flere år senere kunne prins Richard fortælle Ronald Larsen, at hans venner stadig talte om det store danske kolde bord.

Det var en årrække, hvor der på Store Kro både var plads til de små selskaber - og til at hjælpe kongehuset med at fejre nogle af kongefamiliens store fester, og det pletfri ry og diskretion gjorde, at Store Kro blev brugt af mange af datidens mest kendte personer - fra den japanske kejser, der installerede sin datter prinsesse Tataku på kroens bedste værelse, til den russiske præsident Krustjov og verdens første kosmonaut, russeren Jurij Gagarin for ikke at tale om den jugoslaviske præsident Tito, hvor politiets skarpskytter var udkommanderet til at stå i hotellets tagkviste.

Se her billeder fra de gode år på kroen.

Kilde: Ronald Larsen. Den gamle gæstgiver fortæller. Erindringer gennem 75 år. Udgivet af Dansk Bladforlag ved Niels Richter-Friis med støtte fra Velux Fonden og Tuborgfondet.

relaterede artikler

Store Kro er lukket: Ansatte er fyret 12. december 2016 kl. 14:08