Se billedserie Vejdirektoratets medarbejdere viste byrådsmedlemmerne en tegning over de ændringer, der skal foretages i rundkørslen. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Demonstration da Vejdirektoratet kom til byen

Fredensborg - 01. september 2016 kl. 17:34 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kæmpe lastbil med en ekstra vogn kører gennem rundkørslen ved Jernbanegade. Omtrent 70-80 borgere og byrådsmedlemmer er mødt op til mødet med Vejdirektoratet, for at foretage en fredelig demonstration mod de gennemkørende modulvogntog.

- Man skulle næsten tro, at vi havde bestilt den til at køre igennem nu, siger en fremmødt borger med et smil.

Fredensborgs borgmester, Thomas Lykke Pedersen (S) stiller sig klokken 14 op på en forhøjning, iført gul trafikvest og bevæbnet med en megafon. Efter at have budt de to udsendte medarbejdere fra Vejdirektoratet og de fremmødte lokale borgere velkommen, går borgmesteren direkte til sagen.

- Jeg kan love jer allesammen for, at et enigt byråd vil kæmpe til det sidste, for at sikre, at modulvogntogene ikke skal køre igennem byen, siger Thomas Lykke Pedersen til forsamlingen.

Den udmelding bliver mødt med store klapsalver fra de fremmødte borgere.

- Vi er ikke senere ude, end at man sagtens kan tage Frederiksborg ud af den aftale. Der er så mange kommuner, der gerne vil have modulvogntog til byen. Men jeg har ikke hørt om eneste by, udover Fredensborg, som står til at skulle have modulvogntog gennem byen, mod sin vilje. Mit budskab til transportordførerne er derfor: Lad være med at bruge penge på en by, der ikke ønsker modulvogntog, fortsætter borgmesteren.

Efter den indledende tale gik Vejdirektoratets to udsendte medarbejdere rundt om rundkørslen, sammen med byrådsmedlemmerne, for at se nærmere på de tegninger og udregninger, som Vejdirektoratet har lavet for rundkørslen.

Mens byrådsmedlemmerne på skift forklarede de forskellige gener ved at have modulvogntog kørende igennem, forholdte Vejdirektoratet sig til deres udregninger, men gav udtryk for at være villige til at indgå i dialog.