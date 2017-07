Billeder: 200 spejdere har slået lejr nær franskmænd og canadiere

Se billedserie De fem grupper ligger sammen med en gruppe franske spejdere og en gruppe canadiske spejdere sammen i et kvarter. Foto: Jørgen Knoop

Fredensborg - 26. juli 2017

I søndags drog cirka 200 spejdere fra Fredensborg Kommune til Sønderborg for at deltage i Spejdernes Lejr 2017.

Det er anden gang, at de fem danske spejderkorps afholder en fælles spejderlejr for alle spejdere i Danmark. Der er i alt cirka 37.000 deltagere på lejren inklusive frivillige. 70 procent af deltagerne er børn og unge under 18 år. 4.500 af deltagerne kommer fra 43 forskellige lande udenfor Danmark, fortæller Jørgen Knoop.

Fra Fredensborg Kommune kommer der spejdere fra 5 spejdergrupper: 1. Kokkedal Gruppe, Fredensborg Gruppe, Humlebæk Gruppe, Møllegruppen fra Karlebo og De Vilde Svaner fra Nivå.

- De fem grupper ligger sammen med en gruppe franske spejdere og en gruppe canadiske spejdere sammen i et kvarter. Da kvarteret ligger i underlejren »Broen« har vi valgt at opkalde det efter Jellebro, som der den bro, der fører Kongevejen over Nivåen, beretter Jørgen Knoop.

De første dage af lejren er først og fremmest gået med at bygge lejren op - rejse telte og bygge ting i rafter. Udover det deltager spejderne i forskellige aktiviteter under lejrens fælles motto »Vi sætter spor«. Onsdag den 26. juli får lejren besøg af Per Frost Henriksen (S), formand for Fritids- og Idrætsudvalget.