Bilernes veje og p-pladser bliver knasterne

- Jeg synes, at planen ser fornuftig ud, og vi har drøftet den på vores seneste møde. Nu er det vigtigt, at der også sker en borgerinddragelse. Der er nogle, der mener, at der kommer for få parkeringspladser i sivegaden op mod byen, og det er vi opmærksomme på, siger Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- Allerede i næste måned skal vi evaluere på Jernbanegade som sivegade, og der er steder, hvor der allerede nu mangler parkeringspladser. Det er ved apoteket, hvor mange svagtgående har brug for at kunne parkere tæt ved. Ved slottet synes jeg, at der en udfordring, fordi færdslen bliver ensrettet fra slottet mod byen. Det betyder, at hvis folk fra Sørup skal ind til Fredensborg for at handle, kan de ikke køre hjem forbi slottet, men må ud på A6 hver eneste gang, og det er et problem, vurderer Flemming Rømer.