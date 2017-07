Borgerne advarede sidste år i januar og februar mod at drosle ned for åbningstiden på Nivå Bibliotek om fredagen. Der kom et kompromis, men det har stadig betydet et markant fald i besøgstallet på NIvå Bibliotek. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Besparelse har ramt Nivå på besøgstal

Fredensborg - 01. juli 2017 kl. 05:14 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man skærer i bibliotekets åbningstid, kan man ikke regne med, at lånerne blot kommer forbi på alternative tidspunkter.

Det er konklusionen i et notat til politikerne, hvor bibliotekernes resultater i 2016 bliver beskrevet. For Nivå Bibliotek har besparelserne i begyndelsen af 2016 medført et fald på otte procent, svarende til knap otte tusinde færre besøg. Biblioteket, der ellers er udråbt til at være et samlingssted for Nivås mangfoldighed, kan direkte se, at besøgstallet er faldet med 50 procent om fredagen.

- Vi skar lidt i åbningstiden om fredagen, og vi stiller jævnlig det spørgsmål, om vi kan gøre mere for Nivå Bibliotek. Vi arbejder på det, siger Ulla Hardy-Hansen (K), formand for Kulturudvalget.

Imidlertid er der ingen konkrete initiativer på vej. Åbningstiden på Nivå Bibliotek var meget omdiskuteret de første måneder af 2016, hvor der var lagt op til en lukning hele fredag. Efter en proteststorm blev der lavet et kompromis, og biblioteket holdt åbent fra klokken 15.00 til 18.00.

At have et selvbetjent bibliotek, hvor man kan lukke sig ind med et sygesikringskort uden for den betjente åbningstid, vil være for risikabelt med Nivås ungdom, er den foreløbige konklusion.

- Udgiften til vagter vil være for store. Men vi taler om andre muligheder, eksempelvis at Nivå Bibliotek får flere mødelokaler, som foreningslivet kan bruge. Der kommer til at ske meget omkring Nivå Centret i de kommende år, og derfor vil der ske noget, vurderer Ulla Hardy-Hansen.