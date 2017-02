En helhedsplan for Nivå Havn, står i vejen for en mere miljøvenlig opvarmning af dykkerhuset. Foto: Lars Skov

Beslutning om varmeforsyning sat på standby

Fredensborg - 15. februar 2017 kl. 09:26

Et nedslidt oliefyr står for opvarmningen af Nivå Bådelaug. Men placeringen af et nyt træpillefyr fastlægges ikke før næste år. Politikerne vil nemlig afvente en helhedsplan for havnen, skriver Frederiksborg Amts Avis. Der bliver ikke taget en beslutning i 2017 om, hvorvidt der skal være varmeforsyning i Dykkerhuset på Nivå Havn. På et møde tirsdag aften besluttede Plan-, Miljø og Klimaudvalget nemlig at afvente udarbejdelsen af en helhedsplan for Nivå Havn.

- Status er, at vi afventer endelig stillingtagen om udviklingsplan, som er i færdig i 2018. Baggrunden for det er, at vi synes det ville være ærgerligt hvis der nu kommer en helhedsplan, hvor en placering af varmeforsyning i Dykkerhuset så ikke passer, siger Lars Simonsen (RV), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- Tilbage i efteråret blev sagen beskrevet som en hastesag af Per Frost Henriksen fra havnens driftsbestyrelse?

- Det haster også rent energimæssigt. Men vi har alligevel valgt at lytte til dem, der bruger havnen. Tidshorisonten er trods alt stadig så forholdsvis kort, at det vigtigste er, at finde den rette løsning. Så derfor kan vi godt afvente lidt endnu, siger Lars Simonsen.

Ifølge Lars Simonsen går arbejdet med at lave helhedsplanen for Nivå Havn i gang i løbet af 2017.

- Når den så er færdig, ved vi, hvilken retning, vi skal gå i. Så ved vi, om Dykkerhusets placering som varmeforsyning er uhensigtsmæssig. Så beslutningen om, hvorvidt varmeforsyningen skal placeres i Dykkerhuset er altså sat på et velovervejet standby, forklarer han.

Tilfreds driftsbestyrelse

Byrådsmedlem Per Frost Henriksen (S), medlem af Nivå Havns driftsbestyrelse, bakker op om beslutningen i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- Det er helt klart bedst at have fokus på helhedsplanen for hele havnen. Lad os få en ny lokalplan i første omgang. Og så derefter lave de forandringer, der skal laves. Jeg er fuldstændig enig i beslutningen, det er godt at vente, siger Per Frost Henriksen.

- Tilbage i september sagde du, at beslutningen skulle tages forholdsvist hurtigt, så arbejdet kunne udføres næste sæson?

- De huse dernede skal nok blive varmet op. Nu er den politiske diskussion landet her. Heldigvis er de enige i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Det er fornuftigt at bruge kræfter på lokalplanen, siger han.

Nivå Bådelaug er opvarmet af det sidste oliefyr i kommunens ejendomme. Fyret er nedslidt, og der skal findes en ny placering til det nye, mere klimavenlige træpillefyr.