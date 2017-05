Se billedserie Louise Lund Johansen bag tørvegraven, hvor hun, sammen med sine kolleger, har brugt mange timer med graveskeer og træspartler. Arbejdet færdiggøres i næste uge. Foto: Allan Nørregaard

Arkæologer fandt 1800 år gamle offergaver bag SuperBrugsen

Fredensborg - 23. maj 2017 kl. 04:47 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om et par år det måske lokale børn, der graver legetøjsredskaber ned i jorden på grunden bag SuperBrugsen på Humlebækvej i Fredensborg, som skal huse et nyt boligprojekt. Men for 1800 år siden var det jernaldermennesker, der gravede redskaber ned samme sted, for at give noget tilbage til jorden, som de dyrkede.

I forbindelse med boligbyggeriet fandt man ved en forundersøgelse tilbage i september en tørvegrav med et halvt lerkar og en række andre genstande, hvilket indikerede, at området indeholdt tørvegrave fra jernalderen. Således havde arkæolog Louise Lund Johansen og hendes kolleger fra Museum Nordsjælland et godt argument på hånden, med henblik på at få gennemført en grundig udgravning.

- Det er et ret specielt fund, fordi vi kan se deres spadestik, fra da de gravede efter tørven. Tørven brugte de til keramikbrænding og til madlavning. Men det, der gør det rigtig specielt er, at de efterfølgende har kastet ting ned i det hul, de har gravet. Og på grund af de vandmættede forhold i mosen her, har vi kunnet finde sjældne træredskaber. Det specielle ved træredskaber er, at de kan give et indblik i jernalderlivet, som ellers ville være forsvundet, siger Louise Lund Johansen.

Blandt træredskaberne er et såkaldt »ardskær«, som er et plovskær, der er blevet trukket af okser.

Tørvegraven er »fra århundrederne efter Kristi fødsel« og Louise Lund Johansen beskriver fundene som »temmelig sjældne«, netop fordi det er mosefund. Hun forklarer, at der inden for arkæologiens verden for nylig er kommet fokus på vådområderne igen, og peger herefter på nogle store grusbunker.

- Derovre lå der store gårde og nogle enkelte huse. Det er meget sjældent, at vi finder sammenhænge mellem bopladser og ressourceområder som denne her tørvemose. De genstande, vi har fundet i hullet her, har ikke karakter af affald. De er formentligt anbragt der ud fra tankegangen om, at hvis man tager noget fra jorden, så giver man også noget tilbage. Den slags rituelle fund har vi set eksempler på andre steder, eksempelvis med knogledeponeringer, siger Louise Lund Johansen.

