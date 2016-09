Analytiker fortæller om det amerikanske præsidentvalg

På Humlebæk Bibliotek kan man tirsdag den 27. september høre journalist og USA-analytiker på Radio24syv og Kongressen.com, Emil Lee Madsen, fortælle om valget. Hvad udfaldet kommer til at betyde for os, hvad valgtemaerne er, hvilken rolle pengene spiller, hvordan kampagnestrategierne udfolder sig, er blot nogle af de aspekter, som Emil Lee Madsen vil komme ind på.

Emil Lee Madsen vil ligeledes give sin analyse af de to vidt forskellige kandidater, Donald Trump og Hillary Clinton, og deres chancer for at flytte ind i Det Hvide Hus til januar. Sidst men ikke mindst vil Emil Lee Madsen komme ind på, hvad det er for et USA, den nye præsident vil overtage efter Obamas præsidentperiode, som har været præget af kampen for arbejdspladser, sundhedsreform, internationale kriser og øget splittelse mellem befolkningen og politikerne.