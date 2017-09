Se billedserie 51 børn fra Endrupskolens 4. klasser kan nu svømme 200 meter - heraf 50 meter på ryggen. Foto: Fredensborg Kommune

Alle skal lære at svømme

Fredensborg - 04. september 2017 kl. 09:29 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Endrup Skolen har 51 børn fra skolens 4. klasser netop været igennem et 3. ugers forløb med svømning i Esrum Sø under parolen »Alle skal lære at svømme«.

Eleverne har cyklet fra skolen og ned til roklubbens lokaler i Sørup, hvor de hurtigt har skiftet til svømmedragt - og vupti i vandet. Her har de lært at svømme - og projektet er nu afsluttet med. at eleverne kan svømme 200 meter, heraf 50 meter på ryggen.

Masser af velvillige forældre har støttet børnene med hjemmebagte boller og kakao.

Både børn, forældre og lærere har været meget begejstret for projektet - så det er nok ikke sidste gang at projektet gennemføres.

Projektet er igangsat er igangsat af Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse og Læring (FIIBL) og støttet af Dansk Svømmeunion og TrygFonden. Formålet er at øge andelen af elever, som lever op til den nordiske definition på at være svømmeduelig - dvs. at kunne svømme 200 m, heraf 50 meter på ryggen.