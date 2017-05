Affald ophobes i mosen. Det er forvaltningens konklusion, og spørgsmålet er nu, hvad byrådsflertallet siger til det. Foto: Allan Nørregaard

Aldrig har affald været så tæt på at lukke skydebane

Fredensborg - 12. maj 2017 kl. 06:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Plasthætter og lerduer flyver ud over mosen i tusindvis hver måned, og det bliver kun i ringe grad indsamlet.

Forvaltningen vurderer nu klart, at forholdene ved Karlebo Flugtskydebane er ulovlige, og spørgsmålet er nu, om skydebanen skal lukke allerede nu - eller først til september, som jægerne har lovet.

Et flertal i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller til lukning om kort tid, men sagen skal afgøres i byrådet, hvor blandt andre byrådsmedlemmet Thomas Bak (V) vil forsøge at få et flertal til at støtte flugtskydningen nogle måneder endnu.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, har længe været klar til at lukke banen.

- Jeg mener, at jægerne hverken har viljen eller evnerne til at rydde op, og det handler nok mest om evner. Det er for svært ude i mosen, og jeg mener ikke, at vi kan vente til september. Så vil der blive tilført mere affald til mosen, fordi man kan ikke løbende indsamle affald i øjeblikket på grund af bevoksningen. Og til september kan man diskutere, hvor meget jægerne har lyst til at hjælpe. Det kan hurtigt ende med, at det bliver kommunen, der skal bruge et millionbeløb på at rydde op efter jægerne i mosen, siger Lars Simonsen.

I årevis har der været naboklager over støj fra de to skydebaner i Langstrup Mose. Den nordlige bane, Langstrup Flugtskydebane, har i højere grad styr på indsamlingen af affald fra lerduer. Sagen er kompliceret, og der hersker usikkerhed omkring de juridiske aspekter, herunder om støjgrænserne er overholdt. En gruppe naboer til skydebanerne har stævnet kommunen for at få sagen afprøvet i retten.

