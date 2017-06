Alarm skræmte tyv

Af Dorte Møller Rasmussen

Tilsyneladende var det en alarm, der forhindrede et indbrud i en villa på Solhøj i Nivå. I tidsrummet mellem onsdag kokken 21 og torsdag klokken 1.15 forsøgte en indbrudstyv at komme ind i huset ved at bryde et vindue op med et koben. Men alarmen gik, så han nåede aldrig ind.