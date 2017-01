Når Bo Wedel kører på arbejde hver dag klokken 6.15, er det ikke længere med en vished om, at der er styr på sagerne i familiens hjem. Både hans kone og søn lider af en muskelsygdom, som gør, at der er en lang række husholdningsopgaver, de ikke selv kan klare. Og i efteråret fik familien frataget en stor del af den hjælp, der gjorde, at hverdagen hang sammen. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Afslag gør ondt på børnefamilie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afslag gør ondt på børnefamilie

Fredensborg - 19. januar 2017 kl. 20:44 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I familien Wedel er både mor og søn ramt af en sjælden muskelsygdom. I efteråret fik de frataget en stor del af den hjælp, der hidtil har gjort, at hverdagen hang sammen. Den historie fortalte Frederiksborg Amts Avis lørdag den 14. januar.

Fredag kan man læse meget mere om besparelserne på handicapområdet i Fredensborg Kommune. Frederiksborg Amts Avis har talt med en lang række byrådsmedlemmer om hvor de hver især mener niveauet skal ligge, på handicapområdet.

Herunder følger den første artikel om familien Wedel, som oprindeligt blev bragt i avisen lørdag den 14. januar:

Dagen starter tidligt i familien Wedels hus, hvor vækkeuret ringer klokken halv seks hver dag. Tina Wedel og hendes 11-årige søn lider af den arvelige muskelsygdom, Dystrophia Myotonica, og de skal begge bruge lang tid på at komme op om morgenen. Hovedgærdet på deres senge skal hæves langsomt, ellers risikerer de at besvime, på grund af for lavt blodtryk. På grund af deres nedsatte muskelkraft har de også svært ved at komme ud af sengen.

Faderen, Bo Wedel kører klokken kvart over seks, fordi de otte ansatte i hans el-installationsfirma i Gentofte er afhængige af hans instrukser fra klokken syv af.

Derfor kommer familiens hjælper hver dag klokken kvart i seks og hjælper til med at klargøre morgenmaden, få børnene i tøjet, få smurt madpakker og pakket børnenes tasker.

Familien ødelægges

Sådan fungerede det i hvert fald indtil oktober sidste år. Her mistede familien de tre timers hjælp om dagen, fordi Fredensborg Kommune vurderede, at børnene var blevet så store, at »fysisk hjælp til dem ville være minimal, hvis de var raske«, som der stod i afslaget. I stedet fik Tina tildelt fem og en halv times pleje ugentligt.

- De er ved at ødelægge en familie. Det, der har været limen hidtil, er at jeg har kunnet agere mor, og at Bo kunne tage roligt på arbejde, fordi der har været en plejer til at hjælpe, siger Tina Wedel.

Fratagelsen af støtten har fyldt familiens hverdag med stress.

- Før har jeg været sikker på, at der var styr på det herhjemme. Er mælken åbnet, er gymnastiktøjet pakket? Det ligger i tankerne hele tiden nu, forklarer Bo Wedel.

På grund af Tina Wedels meget nedsatte muskelkraft er der nemlig en lang række simple husholdningsopgaver, hun ikke kan udføre. Flere af de opgaver falder i stedet hen på parrets 8-årige datter, som belastes i en uhensigtsmæssig høj grad, argumenterer Tina Wedel.

Bo Wedel kan ikke se, at der skulle være sket en ændring i børnenes behov for hjælp. Tværtimod er sønnen blevet »sværere og tungere«, både fordi han har ramt puberteten, og også er blevet fysisk større, forklarer Bo Wedel. Udover sine fysiske problemer har sønnen også symptomer, der minder om autisme, hvilket kræver, at hans hverdag er meget struktureret og ensartet.

- Jeg tror, at der er nogen, der ikke ved, hvor ondt deres besparelser gør, siger Tina Wedel.

Afhængig af indtægt

I brevet med afslaget står der, at kommunen vurderer, at sønnens »vanskeligheder i forbindelse med at blive klar om morgenen ligger indenfor forældreansvaret at varetage«.

På grund af Tinas sygdom betyder afgørelsen, at arbejdet, som familiens hjælper udførte tidligere, nu er lagt over på Bo Wedels skuldre. Tina Wedels sygdom gør nemlig, at hun ikke kan løfte tungere ting end en kaffekop, og at hun er nødt til at sove mange timer i løbet af dagen.

- Det ender med, at jeg må lukke mit firma. Enten skal jeg arbejde meget mindre, eller også skal vi selv til at betale for en hjælper. Men hvis jeg går meget ned i løn, knækker filmen. Vi er nødt til at fastholde den indtægt, jeg har, forklarer Bo Wedel.

Beslutningen har også påvirket parrets raske 8-årige datter, som ifølge Tina Wedel er blevet ramt af stress og selvmordstanker, ligesom parrets indbyrdes forhold lider under, at de »ikke længere er mand og kone, men patient og plejer«, som Tina Wedel siger det. Bo Wedel skal nemlig hjælpe sin kone med bad og påklædning, de dage, hvor der ikke er hjælp.

- Før havde vi et normalt liv. Nu bliver jeg hele tiden mindet om min sygdom. Og jeg kan se på Bo, når det bliver for meget for ham, siger Tina Wedel.

Afgørelse før svar

Der er flere ting ved Fredensborg Kommunes ageren, som Bo Wedel undrer sig over.

- I afgørelsen skriver de, at hjælpen vil være minimal, hvis børnene er raske. Men vores søn er ikke rask. Når han skal op om morgenen, svarer han til et barn på 3-5 år. Og han skal have skiftet tøj hyppigt, fordi han tisser i bukserne, siger han.

Også tidspunktet for afgørelsen i sagen undrer Bo Wedel. Den kom før fysioterepauten og ergoterapeuten var færdig med vurderingen af sønnen.

- Kære venner, det kan ikke være rigtigt, at man træffer en beslutning, inden man har dokumentationen, lyder det fra Bo Wedel.

Tidligere havde familien den samme socialrådgiver i flere år, men den seneste periode har kommunen hyret eksterne rådgivere til at vurdere familien.

- I gamle dage, i Karlebo Kommune, der vidste de, at vi ikke er de typer, der trækker al den støtte, vi kan nå. Det er gået lidt fløjten efter kommunesammenlægningen, lyder det fra Tina Wedel.

»Nu er de gået over smertegrænsen«

Bo og Tina Wedel er netop kommet tilbage fra Rigshospitalet, da jeg besøger dem, og Tina Wedel er udmattet efter sin undersøgelse.

- Lægen sagde derinde, at kommunerne kun tænker på den korte bane i min sag. Hvis jeg skal varetage de pligter i huset, kommunen vil have mig til, vil jeg ikke have kræfter til at træne, og så dør mine muskler. Og så hedder det plejehjem. Træningen er den eneste medicin jeg har, for at vedligeholde min krop, forklarer Tina Wedel.

Ifølge Bo Wedel dækkede kommunen i gamle dage alle de transportudgifter, som familien har, fordi Tina Wedel skal til træning og børnene skal i skole med specialbus. Nu dækkes kun halvdelen.

- For hvert år vi kommer gennem vridemaskinen, tager de noget fra os. Nu er de gået over smertegrænsen, siger Bo Wedel, som vurderer, at familien bruger omtrent 3000 kroner om måneden på taxature.

'Forlænget arm' frataget

På trods af, at klokken kun er halv fire, fortæller Tina Wedel, at hun skal sove, lige så snart jeg er gået.

- De har taget min 'forlængede arm', som hjælpen blev kaldt. Selvom jeg ikke er blevet bedre det seneste år. Det er det essentielle i den her sag, siger hun.

Bo Wedel fortæller, at han havde en længere stress-relateret sygdomsperiode et stykke tid efter hans søn blev født. Nu frygter han, at han igen skal gå ned med stress. Derfor håber han, at kommunen får øjnene op for familiens situation.

- Der er nogen, som måske ikke er klar over, hvad besparelsesrunden sidste år har af indvirkning på udfordrede familier, siger han.