90-årig atlet med guld i kuglestød

Pentti Valkki har i mange år vundet på sprintdistancerne for veteraner, men nu koncentrerer han sig om det tekniske udfordringer i kuglestød.

Fredensborg - 14. august 2017 kl. 12:11

Den 90-årige Pentti Valkki har fået to guldmedaljer i Holbæk ved atletikstævnet Øst Masters. Det sker i kuglestød og discoskast for gruppe 90-94 år.

- Jeg er gået over til de tekniske øvelser, som er noget lettere at gennemføre end sprintdistancerne. Af naturlige årsager er fysikken ikke på samme niveau som ungdomsårene, men det er livsbekræftende for at være med endnu som aktiv sportsudøver, fastslår Pentti Valkki i til avisen, hvor han også beder om denne tilføjelse:

- Vil du sende en hilsen til Fredensborg lokal politikerne, at de prøver på at finde de resterende 3,4 millioner til gennemførelsen af det påbegyndte stadion i Fredensborg. Jeg kommer nok ikke selv til at benytte det ny anlæg ret meget, men det har stor betydning for den kommende generation, som forhåbentlig kommer til at opleve det samme rigdom som os i den aldrende generation har oplevet.

Hvis man undrer sig over, at der ikke står nogle på 2. og 3. pladsen på podiet, lyder det med en let latter fra Pentti Valkki.

- Ja, jeg var jo den eneste, der deltog i den gruppe...