To udenlandske tricktyve fralistede dankortet fra en lokal 88-årig dame, og hævede efterfølgende et ukendt beløb i en hæveautomat. Foto: Allan Nørregaard.

88-årig snydt i SuperBrugsen af udenlandske tricktyve

Et besøg i SuperBrugsen i Humlebæk Centeret endte for en lokal 88-årig dame med, at to tricktyve fralistede den 88-årige hendes dankort, og efterfølgende hævede et ukendt beløb i en hæveautomat.