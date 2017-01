Rikke Forchhammer står fast, når hun tager en beslutning, men det gør ikke noget at der bliver rusket i en indtil da. Modspil er noget positivt, men snævre regler derimod... Dem er den snart 60-årige forstander ikke så begejstret for. Foto: Allan Nørregaard

60 års erfaring siger: »Ingen er alene, når verden lukkes ind«

Fredensborg - 26. januar 2017

På Krogerup Højskole er der »sang-tvang«. Sang styrker fællesskabet, og højskole handler om at løfte i flok, siger forstander Rikke Forchhammer, der i et fødselsdagsinterview op til sin 60 års fødselsdag har udvalgt to af sine yndlingssange fra højskolesangbogen.

Godmorgen, stå nu op!

Stå ud af drøm og tankespind

og stræk din tunge krop,

for ingen er alene;

når verden lukkes ind,

bygger vi bro fra sind til sind.

Rikke Forchhammer smiler over dette 4. vers i Niels Brunses sang, der blev skrevet til indvielsen af Storebæltsbroen i 1998. Titlen er »God morgen lille land«, og det er en smuk sang - med et godt budskab på en højskole.

- Den handler om Danmark, men den handler også om, at vi skal stå op om morgenen, og det er en god pointe til eleverne på en højskole, lyder det fra Rikke Forchhammer, der ikke kan lade være med at grine.

Hun har haft voldsomt svært ved kun at vælge to sange fra Højskolesangbogen som sine yndlingssange, men dette 4. vers skal med. For det er langt mere end en morgenhilsen:

- ... for ingen er alene; når verden lukkes ind, bygger vi bro fra sind til sind, gentager Rikke Forchhammer og fortsætter:

- Når vi står op og går ud i verden, skal ingen være alene. Vi skal ikke lukke os om os selv, men vi skal lukke verden ind i os. Jeg tror, at det er med til at skabe fred i verden.

Da Rikke Forchhammer blev ansat som 25-årig til at undervise i musik på Krogerup Højskole, blev der kun sunget en eller to gange om ugen.

Daværende forstander Søren Bald brød sig ikke om »sang-tvang«. Inden Rikke Forchhammer blev forstander godt 25 år senere, var morgensangen dog blevet indført, og selvom de nye højskoleelever er tøvende i begyndelsen, kryber sangen ind under huden på dem. De synger med, og Rikke Forchhammer er den naturlige igangsætter, fordi hun spiller klaver.

Den anden yndlingssang, som hun har udvalgt, er Halfdan Rasmussens »Livet er en morgengave«. Også her er det sidste vers, hun fremhæver:

Der er øller i min mave.

Der står krokus på mit bord.

Når reserverne skal stille

for at splitte kloden ad,

skrive jeg med kurspersille

verdens mindste heltekvad.

- Jeg arbejder meget med fred og forsoning, fordi vi bruger alt for meget krudt på at slå hinanden ihjel. Jeg tror ikke på krig som en løsning, og Nelson Mandela i Sydafrika har spredt det budskab. Det er ikke, fordi alting er perfekt i Sydafrika, men Nelson Mandela sagde, at man altid har en konflikt, så har man en krig og så sætter man sig til forhandlingerne. Kunne vi dog bare springe det midterste punkt over..., siger Rikke Forchhammer og tilføjer:

- Øller i maven og krokus.... Det er jo ikke fordi, at jeg synes vi skal være navlepillende. Vi skal have tydelige meninger og melde dem ud på en fredelig måde. Og jeg vil ikke kaldes naiv. ISIS er forfærdelige, og jeg er selv af en jødisk familie, så det var godt, at nogen kom efter Hitler. Men jeg tror også på, at vi skal huske at tale for fred med en vægtig stemme. Sydafrika undgik en mulig borgerkrig, fordi der var mennesker som Nelson Mandela, der satte sig og sagde »Lad os snakke om det«.

Rikke Forchhammer fylder 60 år, og det markeres med en reception fredag den 27. januar fra klokken 16.00-18.00 på Krogerup Højskole. Alle er velkomne.

