Se billedserie En stjerneklar himmel stod over Kalvehaven, da Nivå Børnefilmsklub lørdag aften holdte Open Air biograf. Foto: Per Frost Henriksen Foto: Per Frost Henriksen

500 mennesker så film under stjerneklar nattehimmel

For tredje år i træk afholdt Nivå Børnefilmsklub lørdag aften udendørs filmvisning i Kalvehaven, som i år blev krydret med en koncert med Alberte Winding.

Fredensborg - 22. august 2017 kl. 15:49 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 500 voksne og børn mødte lørdag op i Kalvehaven, hvor Nivå Børnefilmsklub for tredje år i træk inviterede til filmvisning under nattehimlen, og denne aften var det Skønheden og Udyret, som blev projekteret op på den enorme skærm på 9 gange 16 meter.

- Jeg vil tro, at den er på størrelse med lærredet i Imperial-biografen i København, siger Thomas Bernsen, mens han skuer op på den oppustelige skærm, som næsten dækker for den nedadgående sol.

Sammen med formand for børnefilmsklubben, Martin Winther, er han ansvarlig for de årlige Open Air-aftener med filmvisning. Som noget nyt i år har man også tilføjet live-musik til programmet, da det er lykkedes at booke Alberte Winding.

- Vi har ligget i dialog med hende og hendes bookingselskab siden foråret, og nu er det så heldigvis lykkedes takket være et tilskud fra Fredensborg Kommune. Jeg tror det har været med til at tiltrække et lidt ældre publikum, siger Thomas Bernsen.

Og det er netop det, som børnefilmsklubben ønsker. At brede arrangementer som disse ud til en bredere målgruppe.

- Vi har faktisk lidt overvejet, om vi skulle droppe navnet, for vores mål at skabe rammerne om noget, der samler Nivå-borgerne og giver mulighed for at man på kryds og tværs kan snakke om, hvordan det går i byen, samtidig med at man hygger sig, siger Martin Winther.

Dengang der var én kanal... Nivå Børnefilmsklub stammer helt tilbage fra 1971, hvor formålet dengang var at give børn mulighed for at se film i en tid, hvor der kun var én eller to kanaler på tv'et. I dag mødes klubben 110 medlemmer hver tredje søndag i vinterhalvåret og ser en film sammen i Teaterhuset ved Kalvehaven.

- Det har jo selvfølgelig ændret sig en del siden 1971. Jeg kan godt lide tanken om, at det har en samlende effekt i en tid, hvor mange familier måske ser ting på hver deres skærm, mens vi her alle sammen ser på den samme skærm under stjernerne, siger Thomas Bernsen.

Og den formel lader til at virke. I hvert fald nyder arrangementet stor opbakning i lokalmiljøet.

- Der kommer rigtigt mange hen og klapper os på skulderen og roser os. Opbakningen er det brændstof, der gør, at vi gider lægge mange frivillige timer i det, siger Martin Winther.

De omkring 500 fremmødte skulle da også få en hyggelig aften, og vejret viste sig perfekt til Open Air biograf, da der var helt stjerneklart over Nivå. En tradition ser ud til at være skabt i Kalvehaven.