Naboerne til Karlebo Flugtskydebane gik i vinteren 2015 en tur på Karlebo Flugtskydebane og opdagede, hvordan jægerne var markant bagud med indsamling af affald. Foto: Allan Nørregaard

50 års lerdueskydning efterlader millionregning til borgerne

Fredensborg - 12. august 2017 kl. 03:46 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

3,4 hektar mose er forurenet med bly og tjære efter 50 års skydetræning i Langstrup Mose, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det vil koste Fredensborg Kommune op til seks millioner kroner at rydde op efter de jægere, der igennem et halvt århundrede har skudt efter lerduer i den sydlige del af Langstrup Mose. Jordprøver viser, at der er kraftig forurening af kulbrinter, bly, tjære og cadmium i dybder ned til 20 centimeter.

- Mit synspunkt er, at vi skylder vores efterkommere at rydde op i mosen. Vi kan ikke bare lade det ligge derude, siger Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget.

I løbet af de seneste fire år er der sandsynligvis blevet skudt flere skud på Karlebo Flugtskydebane, end der er blevet igennem de forrige 50 år i mosen. Et politisk flertal støttede indtil for få måneder jægerne i, at de skulle have lov til at skydetræne med over 180.000 årlige skud i den sydlige del af mosen, hvis de sørgede for løbende indsamling af lerduer og plastikhætter fra haglene. Millionregningen udløser ærgrelse, men ingen fortrydelse.

- De seneste fire år synes jeg ikke, at der er gjort noget forkert. Den forurening, som vi er nervøse for er sket i de gamle dage, hvor man skød med bly og efter de gamle typer af lerduer, vurderer Per Frost Henriksen (S), formand for Fritids- og Idrætsudvalget.

Omfanget af forureningen har overrasket, og politikerne skal nu diskutere, om jorden skal fjernes i en dybde på 10 eller 20 centimeter. Alternativet er at lade det meste ligge i mosejorden.

