48 elever vil tage 10. klasse

Fredensborg Skole har opbakning fra 48 elever til et 10. klassetilbud uden lektier, men med karakterløft. Årsagen var en markant afmatning i opbakningen til 10. klasseskolen i Helsingør fra eleverne i Fredensborg Kommune, og det udløste behovet for at tænke nyt.

- Vi har arbejdet med den indholdsmæssige del i mere end halvanden år. Det er et tilbud, der alene tager udgangspunk i de unges ønsker og behov, og vi har talt med hver og en af dem. Det er en gruppe unge, der ved, hvorfor de vælger 10. klasse. De glæder sig, og de er forventningsfulde. De vil have noget ud af et 10. klasse år, de vil ganske enkelt ikke spilde tiden. De fleste ønsker at forbedre deres karakterer og rigtig mange ønsker også at blive klogere på, hvad de vil efter 10. klasse, udtaler skoleleder Jens Bernhardt i en pressemeddelelse.