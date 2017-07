48-årig tæskede ekskæreste

- Jeg er i gang med at dække bord til morgenen efter, da jeg får besked på at lade være. Så siger jeg, at hun selv må klare det, hvorefter jeg sætter mig i sofaen. Det fører til en verbal konfrontation, indtil hun slår mig direkte i ansigtet med et knytnæveslag. I tidens løb har hun slået mig mange gange. Jeg får næseblod, og giver hende en lussing, hvor jeg svinger godt igennem. Jeg fortsætter med at give hende lussinger, fordi jeg føler mig truet. Så jeg giver hende en del slag, med flad hånd, på hovedet og kroppen, fortalte en 48-årig mand fra Kokkedal, som tirsdag var tiltalt for vold mod sin ekskæreste, som han har to mindre børn med.