300.000 kroner til nye biografstole

De ældste af de nuværende sæder i biografen er mere end 25 år gamle, og de nyeste er 17 er år gamle. For at holde på gæsterne valgt at ansøge Fredensborg Kommune om et tilskud på 300.000 kroner til nye biografsæder. Den samlede udgift er 530.000 kroner, hvoraf 100.000 kommer fra Det Danske Filminstitut. De resterende 130.000 kroner egenfinansieres.

- Stolene er over 20 år gamle. De bliver udskiftet i november med nogle Euroseat-stole med dobbelt armlæn. Vi går fra 132 til 113 pladser, så der bliver lidt mere komfort for gæsterne, så de ikke skal slås om pladsen. Jeg håber, at vi kan nøjes med at holde lukket i 14 dage til november, men det kan godt ende med at blive tre uger, siger Emil Nørholm, som forpagter Humle Bio.