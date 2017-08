Intet tyder dog på, at det er direkte banderelateret, selvom »bandemiljøet« står som et ord i politiets sigtelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.

30-årig sigtet for 75 afpresninger på blot en uge

En 30-årig mand fra Kokkedal erklærede sig villig til at svare på spørgsmål, og han var også klar til at erkende at stå bag afpresning. Intet tyder dog på, at det er direkte banderelateret, selvom »bandemiljøet« står som et ord i politiets sigtelse, skriver Frederiksborg Amts Avis.