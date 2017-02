En 22-årig mand fra Kokkedal er tiltalt for vidnetrusler, begået i 2015. Mandag meldte han sig for tredje gang syg til et retsmøde i sagen. Foto: Sarah Marie Winther

22-årig tiltalt for vidnetrusler: Udeblev fra retten for tredje gang

Om aftenen den 6. maj 2015 slog en af de to andre gerningsmand offeret i baghovedet på Teglgårdsvej i Humlebæk. Den 22-årige er sigtet for, sammen med de to andre gerningsmand, at have sagt »husk at stikkere får bank« og »du skal give os din bil« samt »du skal give os 20.000 kroner for at nævne LTF's navn og trække voldssagen tilbage«.