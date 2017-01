En 52-årig kvinde og en 21-årig mand havde været kærester i fem år. Manden er nu tiltalt for at have forsøgt at dræbe kvinden den 9. maj sidste år på en parkeringsplads ved Teglbuen i Nivå. Foto: Allan Nørregaard

21-årig tiltalt for drabsforsøg på 52-årig ekskæreste

Det forklarede kvinden torsdag i Retten i Helsingør, hvor den 21-årige mand var tiltalt for drabsforsøg. Her nægtede han sig skyldig.

Ifølge anklageskriftet forsøgte manden at dræbe sin ekskæreste den 9. maj sidste år, mens hun lå i hans firma-varevogn, som manden havde parkeret i et øde industriområde i Nivå. Manden var på fri fod, efter at have anket en fængselsdom for voldtægt af en 20-årig kvinde. I retten forklarede kvinden torsdag, at den 21-årige rodede rundt med benzindunke i varevognen, fordi han ville sætte ild til hende.