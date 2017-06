Det var ved Retten i Helsingør, at en 17-årig mand fik forlænget sin ungdomssanktion, efter at være blevet taget med knap 100 gram MDMA. Foto: Sarah Marie Winther

17-årig dømt: Ville videresælge 100 gram MDMA

I november 2015 var han således som 15-årig ved Retten i Helsingør blevet straffet med en såkaldt ungdomssanktion for et røveri, mens han i maj sidste år var dømt for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer, ved Retten i Lyngby.

Hørsholm Kommune havde i en udtalelse oplyst, at den unge mand har været på et opholdssted i løbet af 2016, hvor han var i en god udvikling med uddannelse og praktik, men at han blev ramt af sorg og krise, da hans mor pludselig døde i oktober sidste år. Herefter havde den unge mand svært ved at passe sit arbejde, og begyndte igen at tage forskellige stoffer.