16 personer kan vente pinligt besøg af politiet

Det betyder, at de i den kommende tid bliver anholdt, hvis de ikke straks kontakter fogedretten og laver en ny aftale - og dukker op til den. Politikommissær Mogens Mogensen opfordrer de 16 personer til straks at få sagerne bragt i orden.

- Vi synes, at det er spild af vores tid at køre ud en aften og hente folk, lade dem sidde i detentionen indtil næste morgen og så køre dem i fogedretten. Nogle gange har vi brugt vores store transitvogne, og det kan være pinligt at sidde derinde og vente, når vi kører rundt. Det er folk både i Helsingør, Humlebæk og Hørsholm, som vi har på listen, siger Mogens Mogensen og antyder, at det kan være en pinlig sag at lade naboerne overvære.