16-årig overfaldet og frarøvet sko

Et skosalg endte i røveri lørdag aften omkring klokken 19 på Kokkdal Station. Her var en 16-årig mødt op med en kammerat for at sælge et par sko til en yngre mand. Da han prøvede skoene på, dukkede der pludselig seks personer op, som slog den 16-årige sælger og hans 15-årige kammerat i hovedet og maven, før de forsvandt med skoene.