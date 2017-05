Hvis arealet mellem Vejenbrødvej og Åvænget skal bebygges med boliger, skal områdets status først ændres fra kystkile til landzone. Umiddelbart er et stort politisk flertal ikke tilhængere af den ændring af fingerplanen. Byrådet kan ellers komme med sådanne ønsker i øjeblikket.

150 boliger møder modstand

Fredensborg - 29. maj 2017 kl. 05:53 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Investoren Jakob Evart vil bygge 150 parcelhuse på marken mellem motorvejen og Nivå, men et stort politisk flertal vil fastholde området som grøn kile.

I øjeblikket er der et politisk pres på byrådspolitikerne for at få dem til at stemme for, at marken skal ændre status fra grøn kile til almindelig landzone.

Det vil nemlig være første skridt mod at få bygget parcelhuse på arealet - lidt som man kender det fra turen mod øst forbi Ringsted, hvor parcelhusene ligger på markerne uden for byen, ned mod motorvejen. Indtil nu har et stort politisk flertal sagt nej til at støtte planerne om 150 parcelhuse i området, men sagen bliver først afgjort på et byrådsmøde mandag den 29. maj.

- Vi forstår ikke, hvorfor politikerne siger nej. Området er blevet taget ud af transportkorridoren, men forvaltningen ser stadig området som et vigtigt naturområde i kystkilen. Vi kan se i prognoserne i kommunens budgetmateriale, at kommunen neddrosler forventningen til boligudbygning, og derfor forstår vi ikke, at politikerne er imod 150 boliger i området. Der kan laves en støjvold ud mod motorvejen, siger Mikkel Faurholdt, der er kommunikationsrådgiver og hyret ind for at repræsentere ejeren, Jakob Evart.

Arealet er ejet af Fredensborg Korn og Maskinanpartsselskab, og byudviklingen skal ske i samarbejde med typehus-aktører på boligmarkedet. Hvis det lykkes at få området overført til landzone, skal det senere overføres til byzone for at kunne byudvikles.

