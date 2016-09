Se billedserie Rasmus Offersen og Poul Erik Højlund Nielsen mente allerede i 2014 at kunne dokumentere, at de fysiske støjmålinger overstiger de beregnede værdier (billedet). I 2015 lavede Delta, et af landets førende firmaer inden for støjmåling, en serie af målinger, der dokumenterede markante overskridelser af støjgrænserne. Foto: Anders Olsen

130 borgere vil have skyderiet stoppet

Fredensborg - 22. september 2016 kl. 05:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opfordring fra 130 borgere: Lev op til jeres tilsynsforpligtelse, politikere.

Læs også: Jægerne blev reddet af politisk flertal

Naboerne til skydebanerne i Langstrup Mose har sendt et brev til byrådsmedlemmerne med 130 underskrifter, og formålet er at slå fast, at der er mange beboere i landområdet, der føler sig generet af støjen. Det er slemt - også andre steder end på Oldvejen.

Naboerne har to relativ enkle pointer. De holder fast i, at Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget efter turen ud i virkeligheden har ført dette til protokol: »Udvalgene har efter besøget noteret sig det høje støjniveau og ønsker at både støj- og aktivitetsniveau nedsættes«.

Derfra argumenterer de 130 beboere for, at politikerne i så fald må lukke skydebanerne, fordi skydepavilloner ikke vil nedsætte støjen i skudretningen. Det viser norske rapporter, og det er endnu ikke blevet sagt imod af hverken jægerne eller myndighederne. Derfor vil man - ifølge naboerne - aldrig kunne reducere støjpåvirkningen til under de maksimale 70 decibel for de værst berørte ejendomme.

En begrænsning af skydetiderne vil blot føre til flere skyd på kortere tid, vurderer naboerne, der i et brev til politikerne skriver:

»Da støjen i skudretningen imidlertid ikke kan dæmpes, og fordi støjen derfor vil blive stærkere, hvis skydetiderne reduceres, anmoder vi om, at den nuværende aftale om skydetider opsiges pr. 31.12.16, så skydningen i mosen ophører ved det kommende årsskifte.«

Naboerne gør også status over antallet af årlige skud, der på ganske få år er steget fra 450.000 skud om året. For ti år siden blev der skudt under 100.000 skud om året, men lukning af skydebanerne i Helsingør og Hillerød har sendt jægerne på andre skydebaner. De øver sig nu i Langstrup Mose.

