En 32-årig kvinde med tre børn flyttede på krisehjem efter branden den 31. oktober sidste år. Nu er en ekskæreste dømt for at sætte ild til rækkehuset, hvor ingen var hjemme - men det var en familie i naboejendommen i Kastaniens Kvarter i Nivå. Foto: Lars Gram-Hanssen

12 års indrejseforbud efter påsat brand

Fredensborg - 18. maj 2017 kl. 04:28 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En påsat brand i et rækkehus i Nivå var til fare for naboerne. Nu er en makedonsk mand blevet idømt halvandet års fængsel og derefter indrejseforbud i 12 år.

Sagen om brandstiftelse er også historien om en mand og en kvinde med tre fælles børn, der for nogle år siden gik fra hinanden. Kvinden fandt en ny kæreste, og det gjorde ekskæresten jaloux, når han kom forbi for at besøge deres fælles børn.

Historien foldede sig for nylig ud i retten i Helsingør, hvor en makedonsk mand uden opholdstilladelse i Danmark blev idømt halvandet års fængsel og derefter indrejseforbud i Danmark i 12 år. Han nægtede sig skyldig, men retten fandt, at der var beviser nok til at dømme ham for vold mod sin ekskæreste, trusler og brandstiftelse, fremgår det af en udskrift af dombogen.

Branden opstod i et rækkehus i Kastaniens Kvarter en sen aften i oktober 2016. En beboer i området opdagede branden, da han kom kørende hjem og hørte ruder, der sprang på grund af varmen. En far og to børn lå og sov i nabohuset, men de blev vækket og slap ud af rækkehusbebyggelsen uden skader. Politiets brandundersøgelse konkluderer, at branden er opstået i kvindens seng, og intet tyder på, at årsagen er eksempelvis et batteri fra en mobiltelefon eller de elektriske installationer.

I retten forklarede den makedonske mand, at han var kørt til Jylland sidst på aftenen med en kammerat. De boede i et sommerhus nær Juelsminde, hvor de arbejdede med at male og skifte vinduer på flere sommerhuse. Imidlertid viser teleoplysninger, at mandens mobiltelefon var koblet på netværket i Nivå så sent som 23.36, cirka 20 minutter før branden opstod. Forud for branden havde manden sendt truende sms'er til sin ekskæreste.

Det fremgår ikke af dombogen, om sagen er anket til landsretten.