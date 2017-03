Michael Maes, der her ses til venstre, er i fuld gang med at skabe en ny forening, der skal samle op mod 1000 jægere og sikre en effektiv proces frem mod etableringen af et nyt skydecenter. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: 1000 jægerne samler sig i ny, stærk forening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

1000 jægerne samler sig i ny, stærk forening

Fredensborg - 03. marts 2017 kl. 05:38 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To jagtforeninger går sammen om at skabe Foreningen Fredensborg Skyttecenter, der med op mod 1000 medlemmer vil presse på for en ny skydebane.

Læs også: Jægerne rejser mur af halm for at støjdæmpe

Det handler om at reducere støjgenerne, og det handler om at stå stærkt og værre effektiv, når planerne om en ny, moderne skydebane bliver til konkrete planer i løbet af de næste par år.

Derfor er Karlebo Sogns Jagtforening og Asminderød-Grønholt Sogns Jagtforening i fuld gang med at skabe en ny, fælles forening. Ikke en fusion af de eksisterende foreninger, men et nyt, fælles talerør.

- Vi vil gerne være med til at presse på for at få bygget en ny skydebane, og i en ny fælles forening vil vi repræsentere flere og have flere at sparre med i det arbejde, vi har foran os. Vi vil også kunne være mere konstruktive og effektive i vores samarbejde med politikerne og forvaltningen, forklarer Michael Maes, der er formand for Karlebo Sogns Jagtforening.

Initiativet kommer efter fire års debat om støjgener fra de to skydebaner i Langstrup Mose. I øjeblikket ser det ud til, at et politisk flertal er imod en hurtig lukning af skydebanerne i mosen, selvom der er udfordringer med både støj og indsamling af de ituskudte lerduer.

Samme flertal ønsker dog at arbejde målrettet mod at bygge en ny skydebane, der kan reducere støjen for naboerne til jægernes træningsaktiviteter.

relaterede artikler

Støjsagafgørelse: Parterne fortolker den på hver sin måde 08. november 2016 kl. 04:49

Lerdueaffald hober sig op i mosen 01. juni 2016 kl. 07:09