10 enlige flygtninge skal bo i tidligere institution

De frygter at 10 enlige mænd eller uledsagede flygtningebørn vil skabe utryghed i området på Teglgårdsvej, men Fredensborg Kommune forsikrer, at kommunen har en mentor til at sikre en god start for de nyankomne i området ved Teglgårdsvej. Først skal institutionen ved siden af Frivilligcentret dog ombygges til boliger for at sikre, at kommunen overhovedet har boliger at tilbyde til flygtninge. Erfaringerne viser, at det ikke har givet større problemer at samle enlige flygtninge i boliger, der ombygges til at rumme gode rammer for de nyankomne.