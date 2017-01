Flere hundrede gamle gifttønder kan være gemt nær Fredensborg

Den pensionerede chauffør Mogens Bredahl Christiansen står i dag for første gang frem i offentligheden med oplysninger om, at flere hundrede gifttønder er gravet ned i det nordsjællandske landskab.

To steder er flere hundrede tønder med gift angiveligt blevet gravet ned tæt på grundvandet.

Han kørte i begyndelsen af 70’erne for en anlægsgartner i Nordsjælland og kom tit på områdets lossepladser. Han fortæller i dag til Efterforskerne på P1, at tønder med affald fra den nærliggende fabrik Lars Voss Kemi blev gemt væk efter lukketid.

- Om der havde været 25 eller 30 tønder - det ved jeg ikke. Men de blev tippet ned i vandet, og så skubbede gummigeden jord over igen, fortæller Mogens Bredahl Christiansen.

Stedet er Kejserdal Grusgrav, hvor han ser nogle arbejdere grave tønderne ned under grundvandsspejlet en tidlig lørdag morgen i sommeren 1974. Han genkender tønderne fra den nærliggende Højsager Losseplads, hvor han har mange gange har set 30-40 tønder blive dumpet af gangen flere år. Altså er potentielt mange hundrede tønder med gift blevet gemt af vejen.

- Der kom vi ned og så, at der stod tønder rundt omkring. Og næste morgen, der var de sgu væk. Jeg har aldrig set nogen, der har kørt tønderne væk, så de er nok blevet puttet ned hist og pist - alle vegne, siger han til Efterforskerne på P1.

Region Hovedstaden, der er ansvarlig for sager om forurening, anser Mogens Bredahl Christiansens oplysninger for at være rigtige. Derfor har regionens sagsbehandlere skrevet oplysningerne ind i de vurderinger af forurening, som Efterforskerne på P1 har fået aktindsigt i.

Regionen mistænker, at indholdet i tønderne er det klorerede opløsningsmiddel TCA, der er farligt at indtage for dyr og mennesker. TCA er tidligere fundet i rigt mål rundt om fabrikken i det nærliggende Fredensborg, hvor jorden er blevet renset.

Men selv om der er begrundet mistanke om, at skadelig gift er gravet ned, er det 12 år siden, at grundvandet blev undersøgt ved Kejserdal og 22 år siden ved Højsager.

Det bekymrer professor emeritus Finn Bro Rasmussen, der kan huske Lars Foss Kemi fra sine unge dage som kemiker:

- Risikoen består i, at tønderne efterhånden vil tære op. Og i det øjeblik, der går hul i dem, så vil indholdet sive ud og forurene det grundvand, som er basis for vores drikkevand. Så alle den slags giftdepoter og grundvandsflowet omkring sådanne depoter bør være under løbende kontrol, forklarer han.

Men det er de ikke. Og det er på grund af benhård prioritering, forklarer enhedschef i Region Hovedstadens afdeling for grundvand John Flyvbjerg.

- Vi har rigtig mange sager, hvor der er begrundet mistanke om forurening og på flere af dem finder vi forurening, når vi laver tilsvarende undersøgelser. Og det er så dem, hvor vi finder forureningen, vi bliver nødt til at gøre noget ved først, siger han til Efterforskerne på P1.

Prøverne fra 1995 og 2005 viste ikke noget tegn på, at forurening fra gifttønderne skulle være sluppet ud i grundvandet. Men regionen ved altså ikke, hvad der er sket siden.

Inden for nogle uger vil regionen tage en enkelt prøve af grundvandet omkring Højsager Losseplads. Svaret på prøven ventes indenfor en måneds tid.