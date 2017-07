Tjek din bil inden du kører på ferie

Det er en god idé at tjekke sin bil, inden man drager afsted på bilferie. Det understreger Applus Bilsyn, som har undersøgt, hvor mange danskere, der tjekker deres biler grundigt, inden de begiver sig ud på en bilferie denne sommer.

Ifølge undersøgelsen vil 89 procent af danskere, der skal på bilferie, tjekke bilen igennem inden afrejse, men mange nøjes med en overfladisk gennemgang.

"Vi ved fra vores undersøgelse, at langt hovedparten udelukkende kontrollerer ting som oliestanden, dæktrykket, kølervæske og sprinklervæsken. Det er også vigtigt. Imidlertid bør man også undersøge andre dele af bilen, især hvis den er ældre og godt slidt,” siger adm. direktør hos Applus Bilsyn, Per V. Rasmussen.

Gør-det-selv-tjek ikke nok

9.061 bilister kontaktede SOS International på grund af mekaniske svigt i bilen på deres sommerferie sidste sommer fra juni til august. Ifølge undersøgelsen fra Applus Bilsyn gennemgår 73 procent selv bilen. Men det kan give en falsk tryghed, advarer man hos Applus Bilsyn.

"Får man lavet en TilstandsAttest på bilen af fagfolk, får man kigget hele undervognen igennem, bremserne og motoren. Skal bilen repareres, får man det at vide på stedet. På den måde undgår man i de fleste tilfælde, at bilen slår op i banen,” tilføjer Per V. Rasmussen.

5 tips til at gøre bilen sommerklar

1. Det kan du selv gøre: Sørg for ny bremsevæske, kølevæske, olier og vand, så alle flydende væsker fungerer optimalt.

2. Det kan du selv gøre: Søg på lovpligtigt udstyr til bilen og køb det. Det f.eks. Selvlysende sikkerhedsveste, Få en bilkyndig til at kontrollere pærer, lys, blinklys, batteri og sikringer på bilen. Det er langt fra så let, som det ser ud til.

3. Det kan du selv gøre: Skift til sommerdæk. Mønsterdybden må gerne være over 2 mm, selvom loven kun kræver 1,6 mm som minimum. Undersøg sommerdækkene for fejl og synlige skader og mål lufttrykket i dækkene.

4. Her skal du have hjælp: Få en professionel til at teste dit aircon- og kølesystem, så du ikke ”bliver stegt”, når det bliver varmere.

5. Her skal du have hjælp: Udskift oliefilter, så motoren er klar til længere belastning som at holde i kø.

Kilde: Applus Bilsyn