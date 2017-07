Test afslører møgbeskidte indkøbskurve

En våd tilbudsavis i bunden af den øverste kurv. Et slattent blad fra et blomkålshoved i den næste. Gråt indtørret skidt i den tredje. Politiken har været i 9 supermarkeder for at vurdere rengøringsstandarden i de kurve, som mange forbrugere triller deres friske fødevarer rundt i.

Resultatet er dystert. Laboratorietesten afslører, at ingen af de 9 supermarkeders testkurve var rene. Faktisk indeholdt alle 9 kurve tarmbakterier fra dyr, fugle eller mennesker. 2 kurve trillede endda rundt med den særlig farlige tarmbakterie E. coli, som blandt andet kan give alvorlig diarré.

»Jeg havde ikke forventet, at det var så slemt«, lyder det fra Tonny Nielsen, direktør i firmaet Food Diagnostics, der specialiserer sig i fødevarehygiejne og har udlånt måleudstyr til Politiken samt analyseret vores test.

»Ingen af supermarkederne klarer sig fantastisk. Kurvene fra Meny og Føtex er bedre end de andre. Lidl, Fakta og Netto er værst«, lyder det i Food Diagnostics' sammenfatning.

»Vi er rigtig ærgerlige over resultatet af undersøgelsen«, siger kommunikationskonsulent Henriette Tang Vinkel fra Lidl til Politiken.

»Jeres undersøgelse kunne tyde på, at vi har behov for at stramme vores rutiner op«, siger informationsdirektør Jens Juul Nielsen fra Coop og dermed Fakta til Politiken.

Politiken har testet rengøringsstandarden med en såkaldt ATP-måler, som populært sagt måler skidt. Vi har også taget mikrobiologiske prøver, som viser omfanget af generelle bakterier samt specifikt tarmbakterier.

De mikrobiologiske prøver viste blandt andet, at bundene i alle 9 supermarkeders testkurve havde mere end 10.000 coliforme bakterier fra dyr, fugle eller menneskers tarm og et samlet totalkim af bakterier på over 1 million. 8 af kurvene havde mere end 100 millioner bakterier i bunden. Og 2 kurve havde, hvad Food Diagnostics betragter som »mange« E. coli.

»Det er nogle ret vilde tal. Det er meget heldigt, at vi ikke skal spise af de her kurve«, lyder reaktionen fra ekspert i fødevarer og hygiejne Michael René fra Professionshøjskolen Metropol.