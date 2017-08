Tag ud og smag på sensommeren

Lige nu bugner med med brombær, rørhatte og mange andre lækre bær, svampe og planter, som er lige til at plukke eller samle op og forarbejdes til marmelader, chutneyer, snaps og simreretter i køkkenet.

Men det er en god idé at tjekke regler for, hvad man må i naturen, inden man drager afsted for at samle - eller "sanke", som det hedder, når man samler fødevarer i naturen.

"Det er sjovt og lærerigt at samle sin egen mad og man kommer tættere på naturen. Der er rigtig mange store naturoplevelser gemt derude, og så får man gode smagsoplevelser oveni" siger Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted, der understreger, at man skal vise respekt for naturen, de andre man møder og dem, der ejer naturen.

"Du skal vide hvor du må være, og hvad og hvor meget du må samle i forskellige typer natur" siger Jan Ejlsted.