Støjende havearbejde: Sådan afværger du nabokrigen

Fuglene synger, kaffen er serveret, og avisen er netop foldet ud. Men pludselig starter naboen plæneklipperen, og så er freden forbi. Intet kan kvæle weekendidyllen som støj fra naboens have.

I en ny undersøgelse, som havemaskine- og redskabsproducenten STIGA har fået foretaget gennem Epinions Befolkningspanel, svarer over hver fjerde dansker, at de bliver irriteret over larm fra naboernes havemaskiner.

Men man kan faktisk afværge nabostridigheder ved at følge nogle få gode råd. Det fortæller Niels Bille, der er administrerende direktør i STIGA i en pressemeddelelse.

- Helt lavpraktisk er det en god idé at aftale med sin nabo, hvornår man klipper plænen. Alle danskere ved, at græsplænen skal klippes, så hvis man spørger sin nabo, vil man formentlig få grønt lys til at finde plæneklipperen frem 9 ud af 10 gange. Det er de færreste, der får weekendkaffen galt i halsen på grund af støj, som de er blevet varslet om, siger Niels Bille.

Undersøgelsen om danskernes havevaner er indsamlet blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 18-75 år i perioden 22. februar - 27. februar 2017.