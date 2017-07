Det er ikke ufarligt at begive sig ud på vandet. Derfor er her en stribe gode råd, hvis du kaster dig over sommerens nye dille SUP.

Stand Up Paddle er sjovt, men ikke ufarligt

Stand Up Paddle (SUP), hvor man står på et langt surfbræt og padler sig frem, er sommerens store hit på vandet. Men mange glemmer at tænke på sikkerheden og på at få en ordentlig introduktion til sporten. Det kan føre til nogle farlige situationer på vandet, advarer Dansk Sejlunion og Søsportens Sikkerhedsråd.

- Det er utrolig let at komme i gang med SUP, og derfor er der også mange danskere, som går i gang uden at få en grundig introduktion. Men det er vigtigt at kende til både teknikken og til de sikkerhedsmæssige forholdsregler, man bør tage. Vi har desværre set flere tilfælde, hvor SUP-padlere er kommet i alvorlige vanskeligheder og har måttet reddes i land af redningshelikopter, bl.a. fordi padlerne er drevet til havs eller er løbet tør for kræfter. Situationer som dem kan man undgå, hvis man er godt forberedt, siger Henrik Tang, klubkonsulent i Dansk Sejlunion.



Tænk på din sikkerhed

Man skal bl.a. vide, hvordan paddleboardet reagerer i vandet i forskellige situationer, og man skal øve sig i at komme op på boardet igen, hvis man falder i vandet. Udstyr som leash, der er en sikkerhedsline, og vest er obligatorisk for at undgå alvorlige ulykker.

- Det virker umiddelbart ganske ufarligt at stå på boardet og glide stille gennem vandet. Men blot en let vind kan få boardet op i så høj fart, at det er vanskeligt at svømme op, hvis du falder i vandet. Og så er du på den. En sikkerhedsline sikrer, at du ikke mister boardet, og skulle linen knække, så er du godt hjulpet med en vest og en vandtæt mobil i brystlommen, siger Sten Emborg, sekretariatsleder i Søsportens Sikkerhedsråd.

Sten Emborg understreger desuden, at det er en skrøne, at vesten hæmmer bevægelserne og gør det vanskeligt at komme op på boardet, hvis man ligger i vandet. De fleste veste er ganske glimrende til SUP, og man løber en stor risiko ved at undlade den.

På SejlSikkert appen kan man finde informationer om vind- og strømforhold, som kan være nyttigt, når man forbereder turen på vandet.

Sådan bliver du klar til Stand Up Paddle





Tag et introduktionskursus til SUP hos en anerkendt kursusudbyder, inden du fortsætter på egen hånd. På kurset lærer du nogle grundlæggende principper, så du kan færdes sikkert til søs.

Brug altid leash (sikkerhedsline mellem dig og board).

Brug altid vest og velegnet påklædning.

Brug din sunde fornuft og kend din begrænsning i forhold til det aktuelle vejr og vejrudsigten.

Underret andre om hvor og hvornår du tager på vandet.

Kilde: Dansk Sejlunion og Dansk Kano & Kajak Forbund