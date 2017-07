Seks tegn på, at du er afhængig af alkohol

Stadigt flere danskere er i tvivl om, hvorvidt de har et alkoholproblem, viser nye tal fra Alkohol & Samfunds rådgivninger. Selv danskere, der er afhængige af alkohol er i tvivl – og det kan betyde, at mennesker går alt for længe med et ubehandlet alkoholproblem. Alkohol & Samfund efterlyser bedre oplysning og mindre tabu om alkoholproblemer.

Sådan opdager du alkoholafhængighed

• Du oplever enten fysisk eller psykisk at trænge til alkohol

• Du har svært ved at stoppe efter få genstande, helt holde op med at drikke eller at nedsætte dit forbrug

• Du har symptomer på abstinenser – uro, rastløshed, hjertebanken, svedeture – som holder op, når du drikker

• Dit forbrug stiger over en længere periode, og du kan tåle mere, før du føler dig påvirket

• Du prioriterer dine handlinger og din tid efter, om du kan drikke alkohol – for eksempel til arrangementer, du er inviteret til

• Du drikker, selvom du godt ved, at dit forbrug skader dig eller dine nærmeste