Sådan gør du dine børn mere sikre i trafikken inden skolestart

Børn bliver mere sikre i trafikken, hvis de har øvet sig i at gå og cykle sammen med deres forældre. Brug derfor det sidste af sommerferien på at træne vejen til skole.

I august starter skolerne igen, og det betyder, at tusindvis af skolebørn bevæger sig ud i morgentrafikken. Uanset om man har små eller større børn, er det vigtigt, at forældrene klæder børnene bedst muligt på til at færdes sikkert i trafikken.

Det kan derfor være en god ide, at forældre bruger nogle dage i sommerferien på at træne skolevejen med deres barn, mens der endnu er tid og ro til det. Det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse.

- Det kræver træning og erfaring at blive en god og sikker trafikant. Derfor er det afgørende, at vi forældre sørger for, at børnene får gode trafikvaner så tidligt som muligt. Jo mere forældre og barn har trænet i trafikken, desto bedre bliver barnet til at færdes sikkert på egen hånd, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.