Rejsetips: Det skal du vide om håndbagageregler

"Man skal være opmærksom på ekstragebyrer, der kan komme oven i selve flybilletten. Vores undersøgelser viser, at hver femte dansker foretrækker, når bagageprisen er inkluderet i selve flybilletten, men vil man sikre sig mod ekstra udgifter i lufthavnen, skal man kende reglerne godt," fortæller Lasse Skole Hansen, der er momondos danske presseansvarlige.

Pas, flybillet, pung og bagage. Du har husket alle de vigtigste ting til rejsen, men har du også husket at overholde alle reglerne for din håndbagage? Selvom de fleste danskere er vant til at rejse, kan det virke uoverskueligt og en smule stressende at holde styr på, hvad man må og ikke må tage med på rejsen.

Til at hjælpe dig få en god start på sommerferien har momondo samlet 7 gode råd til håndbagagen, så du undgår unødige frustrationer i lufthavnen.

Populære flyselskaber: Så meget må du have med i håndbagage

Her guider momondo dig igennem junglen af håndbagageregler hos nogle af de mest populære flyselskaber, så du har helt styr på dem, inden dit næste eventyr.

Ryanair: Når du rejser med Ryanair må du foruden din håndbagage medbringe en ekstra taske. Du kan altid finde de nyeste informationer om bagageregler hos Ryanair her.

Vægt af håndbagage: Højst 10 kg

Mål for håndbagage: Højde: 55 cm Bredde: 40 cm Dybde: 20 cm

Mål for ekstra taske: Højde: 35 cm Bredde: 20 cm Dybde: 20 cm

Norwegian: Når du rejser med Norwegian må du udover din håndbagage også medbringe en ekstra lille håndtaske eller computertaske. Tasken skal dog opfylde kravet om at kunne placeres under sædet foran dig i flyet. Du kan altid finde de nyeste informationer om bagageregler hos Norwegian her.

Vægt af håndbagage: 10-15 kg (din billet afgør, hvor tung din håndbagage må være)

Mål for håndbagage: Højde: 55 cm Bredde: 40 cm Dybde: 23 cm

SAS: Når du rejser med SAS må du foruden ét stk. håndbagage medbringe en lille hånd- eller computertaske. Du kan altid finde de nyeste informationer om bagageregler hos SAS her.

Vægt af håndbagage: Max. 8 kg

Mål for håndbagage: Højde: 55 cm Bredde: 40 cm Dybde: 23 cm

Mål for ekstra taske: Højde: 40 cm Bredde: 30 cm Dybde: 15 cm

EasyJet: Når du rejser med EasyJet må du kun medbringe én taske som håndbagage, medmindre du har et EasyJetPlus kort eller Flexi-billet. Du kan altid finde de nyeste informationer om bagageregler hos EasyJet her.

Vægt af håndbagage: Ingen vægtbegrænsning (bare du selv kan løfte den)

Mål for håndbagage: Højde: 56 cm Bredde: 45 cm Dybde: 25 cm

KLM: Når du rejser med KLM må du foruden din kabinekuffert også medbringe en hånd- eller computertaske. Den samlede vægt for håndbagage og ekstra taske, må dog ikke overstige 12 kg. Du kan altid finde de nyeste informationer om bagageregler hos KLM her.

Vægt af håndbagage: 12-18 kg. inkl. én ekstra lille taske (din billettype afgør, hvor tung din håndbagage må være)

Mål for håndbagage: Højde: 55 cm Bredde: 35 cm Dybde: 25 cm

Mål for ekstra taske: Højde: 40 cm Bredde: 30 cm Dybde: 15 cm

Air Berlin: Når du rejser med Air Berlin må du udover din håndbagage medbringe én ekstra håndtaske i kabinen (max. 2 kg). Du kan altid finde de nyeste informationer om bagageregler hos Air Berlin her.

Vægt af håndbagage: 8 kg

Mål for håndbagage: Højde: 55 cm Bredde: 40 cm Dybde: 23 cm

Mål for ekstra taske: Højde: 40 cm Bredde: 30 cm Dybde: 10 cm

Air France: Foruden din kabinekuffert må du medbringe en hånd- eller computertaske. Den samlede vægt for håndbagage og ekstra taske, må dog ikke over stige 12 kg. Du kan altid finde de nyeste informationer om bagageregler hos Air France her.

Vægt af håndbagage: 12-18 kg (Vægten af gøres af din billet)

Mål for håndbagage: Højde: 55 cm Bredde: 35 cm Dybde: 25 cm

Mål for ekstra taske: Højde: 40 cm Bredde: 30 cm Dybde: 15 cm