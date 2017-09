Professor til ældre motionister: Pas nu på jer selv

Vi har fået tudet ørene fulde om, at vi skal motionere, og at sved på panden kan holde vores kredsløb sundt og holde demens og andre sygdomme på afstand. Men nu maner Jens Christian Sørensen, professor på Neurokirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, til besindighed. I hvert fald når de gælder motionister, der er lidt oppe i årene. Det skriver DR Østjylland.

- Alt med måde når vi bliver ældre, skal vi tage et større hensyn til vores krop, og ikke tro at vi kan det samme som de unge, siger Jens Christian Sørensen til DR Østjylland og tilføjer, at han oplever, at ældre i stigende grad bliver ramt af motionsskader.

- Der er en stigende hyppighed af sportsskader blandt ældre. Vi ser et bredt spektrum af ryg- og hovedskader hos os (på Aarhus Universitetshospital red.). Det er ofte ældre mænd, og det er ofte mountainbikere, de ryger ud over en skrænt og slår sig. De har haft en manglende respekt for sportens karakter og farlighed, og så er de ikke i god nok træning, siger han.

Vores muskler, led, ledbånd og brusk ældes og mister styrke med alderen, og det skal vi tage højde for, understreger professoren.

- Hvis en 4-årig tumler rundt, falder og springer rundt, så sker der ikke noget ved det, men hvis en 60-årig gør det samme, så ville der hurtigt opstå skader, siger han til DR Østjylland.

Det kan 56-årige Bjarne Hansen fra Aarhus skrive under på. Han er sygemeldt med brækket skulder, fordi han væltede på cykel.

- Jeg kan godt mærke, at jeg med alderen er blevet mere stiv i leddene, og at jeg har sværere ved at komme ud af sengen, siger han til DR Østjylland.

73-årige Peter Kramhøft fra Aarhus kan også mærke, at alderen trykker, han har ondt i ryggen, men fortsætter alligevel sin motion.

- Jeg vil forsøge at holde den kørende så længe som muligt, hvis du først sætter dig ned, så går det stærkt, siger han.

Jens Christian Sørensen understreger da også, at det er vigtigt, at ældre motionerer, men det skal bare ske med omtanke og forsigtighed, lyder opfordringen.

- Man skal motionere og træne hele livet. Det er rigtig vigtigt af hensyn til blandt andet kredsløbet og demens, og det giver et større overskud i hverdagen, men det giver også en større risiko for skader ? specielt, når man er lidt oppe i årene, siger han.