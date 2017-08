Pas på farten på skolevejen

Der køres for stærkt på for mange af landets skoleveje, hvilket kan skabe utryghed og farlige situationer for de mange børn og forældre, der går eller cykler til og fra skole. Det understreger Rådet for Sikker Trafik.

Da politiet i august sidste år gennemførte kontroller på skolevejene, blev 6.202 trafikanter sigtet for at køre for hurtigt. Siden 7. august har landets politikredse igen haft øget kontrol på vejene omkring landets skoler.

Børn på vej

For at minde trafikanterne om at sænke farten og være mere opmærksomme, har Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og landets kommuner sat tusindvis af skilte op på skolevejene med teksten "Børn på vej".

- Både de mindre og de større børn kan være meget impulsive og ser ikke altid de biler, der kommer kørende. Det stiller ekstra krav til bilisterne om at være meget opmærksomme og vise ekstra hensyn, når de kører på veje, hvor der færdes børn, siger Rosa Nissen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Det er ikke kun de små børn, som bilisterne skal være opmærksomme på. Der er ti gange så mange 16-årige som 6-årige, der kommer til skade i trafikken. Derfor bør trafikanterne være ekstra påpasselige, når de ser både mindre og større børn i trafikken.

Gør dit barn sikker i trafikken

Når de mindre børn lærer at færdes i trafikken sammen med en voksen, gør det børnene til mere sikre trafikanter. Børnene bliver med andre ord bedre til at passe på sig selv, når de har lært, hvad de skal holde øje med, og hvordan de skal opføre sig i trafikken.

Selv om de ældre børn allerede har lært trafikreglerne, så spiller forældrene stadig en vigtig rolle i forhold til teenagernes sikkerhed i trafikken. Det er de ældste skolebørn, der oftest kommer til skade i trafikken. Derfor er det vigtigt, at forældre til teenagere bliver ved med at minde børnene om f.eks. at bruge cykelhjelm og holde mobilen i lommen, når de cykler.

Konkret hjælp til forældrene

For at hjælpe forældrene med at gøre børnene sikre i trafikken, udsender Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og Nordea-fonden flere gange om året et gratis nyhedsbrev med gode råd og trafikøvelser målrettet barnets alder. Forældre kan tilmelde sig på www.sikkertrafik.dk/mitbarn

Rådet for Sikker Trafik har desuden en temaside med gode trafikråd til forældre med børn i alle aldre: www.sikkertrafik.dk/forældre

Gode råd til bilisterne: sænk farten!

• Sænk farten når du kører på en vej, hvor der færdes børn.

• Vær ekstra opmærksom - både små og større børn kan være impulsive og holder ikke altid øje med trafikken.

• Husk at bruge sele til dig selv og dit barn, når I kører i bil. Er der børn under 135 cm med i bilen, skal de være spændt korrekt fast i fx autostol eller selepude, der passer til deres højde og vægt.

Fakta:

Dræbte og alvorligt tilskadekomne børn og unge i trafikken fordelt på alder, 2012 - 2016 (kilde: Vejdirektoratet):

• 6-årige: 21.

• 7-årige: 20.

• 8-årige: 26.

• 9-årige: 34.

• 10-årige: 29.

• 11-årige: 38.

• 12-årige: 41.

• 13-årige: 58.

• 14-årige: 91.

• 15-årige: 92.

• 16-årige: 221.