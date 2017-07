Pas på de blågrønne alger: De kan slå din hund ihjel

Det kan være meget farligt for din hund, hvis den bader eller leger i vand, hvor der er blågrønne alger. Det oplyser Agria Dyreforsikring i en pressemeddelelse.

Blågrønne alger lever bedst i august, september og nogle gange helt til oktober. De høje vandtemperaturer og stille vejr fremmer væksten af algerne, som kan vokse eksplosivt, hvis vejret er godt.

Når hunden kaster sig ud i bølgerne, sluger den ofte lidt vand. Det kan være meget farligt for hunden, hvis den drikker vand med højt indhold af blågrønne alger, da algerne forgifter hunden, forklarer Sonja Karaoglan:

- Det bedste er at undgå, at din hund bader i algefyldt vand. Hvis du opdager, at din hund alligevel har badet i vand med mange alger, er det vigtigt, at du kører den direkte til dyrlægen. De giftstoffer, som blågrønne alger producerer i hundens krop, kan give lammelse af musklerne, indre blødninger, og i værste fald kan hunden dø. Hvis din hund er blevet forgiftet, og den overlever de første to døgn er fremtiden dog god for din hund. Desværre overlever mange hunde ikke at blive forgiftet.

Det er ikke kun ved havet, du kan støde på blågrønne alger – også i søer og vandløb lurer faren. Virker vandet grumset, og er der sig skum på overfladen, så er det et tegn på alger.