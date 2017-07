Otte råd til at undgå stress på ferien

Otte tips til at få mere ud af ferien

Husk at være nærværende på ferien. Sluk for de elektroniske hjælpemidler, drop alt arbejde og brug tid på familien.Tjek ind på flyselskabets hjemmeside hjemmefra. Det er markant lettere end i lufthavnene, hvor du skal holde øje med børnene.Brug hotellets personale så meget som muligt til at finde ture i området, bestille lejebil, restaurant osv. Receptionen og consiergen kender alt i lokalområdet, og de vil elske at hjælpe jer.Få ro på. Skriv derhjemme ned hvad der stresser dig på rejsen, og hvordan du kan undgå den pågældende situation. Er du f.eks. bange for at glemme dit pas eller pung, så pak din bagage ved hjælp af en liste, så alt er med. Sæt gerne procenttal på, hvor realistisk dine frygtscenarier og få perspektiv på problemerne.Stress ikke familien. Tal gerne med din familie hjemmefra, om de nu også er helt med på at indtage stakken af museer, kirker og bjerge. Måske kan en enkelt dag ved poolen være dét pusterum, der giver ferien balance.Gør opmærksom på særønsker. Sørg allerede under bookningen for at gøre opmærksom på, hvis du har særlige ønsker. Så øger du muligheden for, at alt er, som det skal være.Forhandl med hotellet. Lever dit værelse ikke op til forventningerne, så bed om et nyt i receptionen. Hotelpersonalets succeskriterie er tilfredse gæster, så de vil gøre alt for at hjælpe dig. Forhandl dig evt. til en opgradering, hvis du kan se, at der ikke er fuldt belagt.Pas på dig selv. Nyder du nattelivet, så husk at indtage godt med vand og få de nødvendige salte, så du ikke dehydrerer i varmen. Brug godt med solcreme, hvis du skulle falde i søvn i solen efter en lang nat.Kilde: Skov Rejser