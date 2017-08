Mindsk risikoen for skybrudsskader og undgå ubehagelige regninger

Men langt fra alle boligejere har gjort hus og have klar til de store vandmasser. Og det kan få store konsekvenser for både skadens omfang og forsikringsdækningen, hvis uheldet er ude. Codan giver her gode råd til, hvordan boligejere i ellevte time kan mindske risikoen for skybrudsskader.

Tunge regnskyer er på vej mod Danmark, og det giver panderynker hos mange boligejere. For selvom flere og flere boligejere har skadeforebygget de seneste år, er det langt fra alle, der er klar til de store vandmasser.

En undersøgelse foretaget af Epinion på vegne af Codan viser nemlig, at kun lidt under hver tredje boligejer (27 procent) har vejrsikret boligen inden for de sidste fem år ved eksempelvis at grave omfangsdræn eller installere regnvandsfaskine. Men er man en af de boligejere, der endnu ikke har fået klimasikret boligen, er der gode råd at hente på falderebet:

”Det er vigtigt at lukke alle vinduer ordentligt, så der ikke kan trænge vand ind. Vær særligt opmærksom på ovenlys- og loftsvinduer. Udenfor bør man tjekke afløbsriste, nedløbsbrønde og tagrender for blade og andet, der kan ligge og blokere. Og hvis man har kælder, bør man hæve indbo minimum 30 cm fra gulvet – og gerne flytte værdifulde genstande helt til stueniveau,” siger skadedirektør Henrik Bundgaard fra Codan.

Selvom du som boligejer er godt forberedt, er der stadig risiko for skader. Er uheldet ude skal skaderne begrænses og udbedres, så snart skybruddet har passeret. Skaden skal straks anmeldes til forsikringsselskabet, der vil rådgive om, hvad boligejeren selv kan gøre samt vurdere, hvorvidt der er behov for, at skadeservice eller taksatoren skal rykke ud.



Fem gode råd inden skybruddet