Hjemmeside sammenligner priser på brænde

Så hvis du skal bruge brændet med det samme, så vælg det ovntørrede træ, men hvis du kan vente lidt med at bruge det og f.eks. lade træet stå tørt indenfor et stykke tid endnu, så kan du fint købe det lufttørrede brænde. Her sparer du ca. 200 kr. pr. brændetårn ved at købe det lufttørrede træ. Man kan også kombinere og købe ét brændetårn af hver type.

Det allerførste, som du først skal gøre op med sig selv, er om brændet skal være lufttørret eller ovntørret. Begge typer er tørret træ, forskellen er blot, at det ovntørrede træ er garanteret klar til fyring, mens at det lufttørrede træ typisk er tørret udendørs og varierer meget i fugtigheden.

Se dig for og sammenlign priser, inden du køber brænde ind til den kolde fyringssæson. Sådan lyder rådet fra holdigvarm.dk , der er en hjemmeside, hvor priser på brænde, træbriketter, træpiller og fyringsolie bliver sammenlignet.

Transporten koster også

Men det er ikke kun typen af brænde, der varierer i pris. Afhængigt af brændesort, så kan der være mellem 2-400 kr. at spare ved at vælge den billigste leverandør. Det svarer til 10-20% i besparelse på et brændetårn.

For træpiller og træbriketter er det lidt anderledes, da de leveres i poser på en palle og hvor de enkelte leverandører kan have forskellige antal poser og kg på. På Holddigvarm.dk er dette løst ved at omregne alle produkter til 1.000 kg og herefter sammenligne priserne.

Køb mere ad gangen Rigtigt mange brænde leverandører giver mængderabat, hvis du køber flere paller brænde ad gangen. Brænde sælges typisk med gratis levering, så når lastbilen alligevel er sendt ud, så giver det rigtigt god mening for leverandøren at tilbyde rabat ved køb af større mængder. Her sparer man ca. 50-150 kr. pr. brændetårn, afhængigt af hvor mange ekstra, som man bestiller.